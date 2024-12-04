Українське пиво з голим Путіним зі скандалом зняли з продажу у Фінляндії

Власник магазину сказав, що більше не продасть жодної банки

У фінському місті Еспоо стався скандал з українським пивом під назвою Putin Huilo. У магазині в одному з торговельних центрів Гельсінкі продавалось це пиво з незвичною етикеткою. Щоправда, лише тиждень.

Про це повідомляє місцева преса. На зображенні — оголений Путін у шапці, з "розмитими інтимними частинами". Поруч — колишній президент Росії Дмитро Медведєв, що сидить на його колінах. Також можна помітити персонажа у костюмі Чебурашки, схожого на Віктора Януковича, який тримає табличку "Я законний! Я живий!".

Власник магазину Тоні Покела раптово зняв це пиво з продажу. Сталось це після дзвінка журналістів Helsingin Sanomat. За його словами, реалізація Putin Huilo — "чиста дурниця". Покела наголосив, що пиво надійшло лише минулого тижня, і більше жодної банки не буде продано.

Напій постачала компанія Beverage Partners Finland, яка розповсюджує українські товари. Власник магазину пояснив своє рішення принциповою позицією: бізнес не повинен бути залученим у політичні дискусії. "Ми хочемо зосередитися на професійному обслуговуванні клієнтів без рекламних трюків", — заявив Покела виданню Helsingin Sanomat.

Водночас видання Postimees повідомляє, що Putin Huilo не є чимось ексклюзивним та новим у Фінляндії і вже давно представлений у різних магазинах. Журналісти "Телеграфу" намагаються зв'язатися з виробником, щоб дізнатися його реакцію на новину. Очікуємо коментар.

Раніше "Телеграф" повідомляв про те, що у Чехії продають скульптуру голого путіна для допомоги Україні. Для аукціону скульптуру путіна доповнили зображенням лукашенка і представили під назвою "Голі вбивці".