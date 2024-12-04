Долго не протянет? За сколько может быть уничтожена британская армия в случае войны, как в Украине

При нынешних показателях потерь, армия была бы "израсходована" быстро

Великобритании необходимо восстановить глубину армии — от профессиональных солдат до более широкого круга резервистов из разных слоев общества. В случае крупной войны вся британская армия будет уничтожена за "шесть месяцев или год".

Такое заявление сделала министр по делам ветеранов Великобритании Алистер Карнс в своей речи на конференции по резервам в Королевском объединенном институте оборонных исследований (RUSI) в Лондоне. Об этом пишет SkyNews.

"В масштабной войне — не ограниченной интервенции, а войне, подобной той, что произошла в Украине, — например, наша армия при нынешних показателях потерь будет израсходована — как часть более широкой многонациональной коалиции — в течение шести месяцев или года", — сказал Карнс.

Он уточнил, что уровень потерь российских войск на Украине — убитыми и ранеными — составляет около 1500 солдат в день.

Также чиновник привел в пример фразу военных командиров, что войну начинают профессиональные армии, а заканчивают гражданские лица, которые берутся за оружие в качестве добровольцев и резервистов, как это произошло в Украине.

"Это не значит, что нам нужна большая армия, но это значит, что в случае кризиса нужно быстро наращивать ее глубину и массу", — подытожил Карнс.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в ноябре текущего года россияне понесли огромные потери на фронте.