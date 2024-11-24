"Привыкайте к этому": в британском правительстве предупредили о долгом противостоянии с Россией

Путинские угрозы не должны вызывать реакцию, противостояние еще будет очень длинным

Независимо от того, чем закончится война с Украиной, противостояние Запада и России – надолго. Проиграет РФ в Украине, или победит, факт в том, что она и сформировавшийся вокруг нее альянс изгнанников никуда не денется.

Об этом пишет британское издание BBC. Автор материала Лора Кюнсберг поговорила с источниками в британском правительстве, отметив, что угроза от РФ – не только война, но и диверсии на британских улицах. Ситуация подобна той, что была до 1991 года.

"Они теперь буквально воюют в союзе с северокорейцами, а иранцы их снабжают. Мы теперь не можем смотреть на них иначе, чем на угрозу. Привыкайте к этому. Мы так жили всегда", – сказал один из источников.

Также чиновники говорят, что не нужно паниковать из-за угрожающей риторики главы РФ Владимира Путина. Он хочет привлечь внимание прежде всего новоизбранного президента США Дональда Трампа и заставить его прекратить помощь Украине. Путин желает сыграть на том, что конфликт, мол, становится слишком опасным, поэтому нужно его остановить – разумеется, на путинских условиях.

Западные союзники намерены не реагировать на угрозы Путина и поставить Украину в выгодное положение перед переговорами. Для этого нужно создать у Трампа ощущение, что он реально остановил войну в Украине, а не сдал союзную страну общему врагу.

Отметим, что российский удар межконтинентальной баллистической ракетой "Кедр"/"Орешник", которую Россия тщетно пытается выдать за обычную баллистику, – это часть стратегии главы Кремля Владимира Путина к предстоящим мирным переговорам. Путин собирается поднимать ставки до максимума в надежде, что потом сможет торговать ими за столом переговоров.

А министр обороны Германии предупредил, что Европа должна готовиться к возможной войне, поскольку мир уже никогда не будет таким, как был. Путин уже считает себя победителем в войне против Украины и намерен и дальше продолжать свою агрессию, насаждая "новый мировой порядок".