Неизвестные напали на украинских беженцев в федеральной земле Бранденбург, полиция ищет преступников

В Германии, куда с начала полномасштабного вторжения России также уезжают граждане Украины, произошло нападение на наших беженцев. Инцидент произошел в федеральной земле Бранденбург, на востоке Федеративной Республики Германии.

Об этом сообщает издание Die Welt. Нападению подверглось здание, где живут беженцы. По данным немецких СМИ, неизвестные люди облили фасад здания кровью и перебросили через забор две свиные головы.

В настоящее время преступников ищут полицейские и специальные службы Германии. Журналисты допускают, что причина нападения могла возникнуть на расовой и национальной ненависти. Другие официальные комментарии по этому поводу немецкие власти пока не предоставляли. Общий ущерб, нанесенный зданию, составляет около 500 евро.

Украинские беженцы в странах Европы периодически подвергаются нападениям со стороны местных радикальных группировок. Иногда эти нападения заканчиваются трагически, вплоть до гибели украинцев. Причины нападения разные, однако за организаторами подобных акций часто стоят представители российских спецслужб.

Как сообщал "Телеграф" ранее, правительство Швеции планирует значительно увеличить выплаты беженцам, которые согласятся вернуться домой. По новой программе они могут получить до 350 тысяч шведских крон (около 34 тысяч долларов США).