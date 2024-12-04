Шольц сказав, що робити українським біженцям у Німеччині: є два варіанти

Канцлер ФРН розповів, що треба робити українським біженцям

Німецький канцлер Олаф Шольц заявив, що громадяни України, які після 24 лютого 2022 року опинилися в Німеччині та отримали статус біженців, мають або повертатися додому, або шукати роботу.

Про це повідомляє n-tv. Виступаючи у бундестазі Шольц заявив, що зараз надто багато українців надто довго перебувають на території Німеччини та отримують соціальні виплати.

За його словами, безробітних українців потрібно стимулювати шукати роботу, або робити все, щоб вони поверталися назад до України.

Шольц додав, що докладно обговорив це питання із президентом України Володимиром Зеленським.

"Він заявив, що хоче створити українську відповідну установу в Німеччині та Польщі, яка підтримуватиме українців у поверненні або працевлаштуванні в Німеччині", — заявив Шольц. Водночас зусиль зі "стимулюванням зайнятості", які раніше робив уряд Німеччини, недостатньо.

Як зазначив Шольц, за роки перебування в країні українці вже могли вивчити мову та мають розпочинати трудову діяльність.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що у Німеччині невідомі напали на українських біженців.