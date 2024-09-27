Пустят, но не всех. Еще одна страна Европы ограничит въезд украинцам

Вопрос пребывания украинцев в Норвегии теперь будет решаться другим путем

Правительство Норвегии решило больше не предоставлять автоматически убежище гражданам Украины, а беженцы из западных украинских областей будут рассматриваться в индивидуальном порядке.

Об этом сообщил сайт RTE. За последние два с половиной года Норвегия, страна с населением 5,6 миллиона человек, приняла около 85 000 украинцев.

Как заявила министр юстиции Эмили Энгер Мель, норвежские власти не могут принять непропорционально большую долю перемещенных лиц по сравнению с аналогичными странами, такими как страны Северной Европы. Теперь в Осло будут рассматривать запросы о предоставлении убежища индивидуально для жителей шести западных регионов Украины.

Речь идет о Львовской, Ивано-Франковской, Закарпатской, Волынской, Ровенской и Тернопольской областях. Они считаются безопасными, поскольку находятся далеко от линии фронта. Министр юстиции отметила, что немалую долю претендентов на статус беженцев составляют мужчины призывного возраста. И это в то время, когда Украина готовит войска для отражения дальнейшего продвижения России.

Также большое количество беженцев создает нагрузку на жилье, здравоохранение и школы в некоторых городах, заявили в правительстве Норвегии.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал, что правительство Швеции планирует значительно увеличить выплаты беженцам, которые согласятся вернуться домой. По новой программе беженцы могут получить до 350 тысяч шведских крон, что составляет около 34 тысяч долларов США.