Последний раз Герасимов разговаривал по телефону со своим коллегой из США в октябре 2022 года, тогда должность главы ОКНШ занимал генерал Марк Милли

Российский высокопоставленный генерал и военный преступник, генерал Валерий Герасимов, руководящий генеральным штабом российской армии и считающийся одним из "архитекторов" российского вторжения в Украину, впервые с 2022 года поговорил по телефону с высокопоставленным американским военным. Герасимов позвонил главе Объединенного комитета начальников штабов армии США, Чарльзу Брауну.

Об этом пишет издание The New York Times. Отмечается, что генералы обсудили пути "снижения эскалации" между двумя странами.

"Редкий телефонный звонок состоялся в прошлую среду, за день до Дня благодарения и только через шесть дней после того, как Россия запустила по Украине новую баллистическую ракету средней дальности, способную нести ядерное оружие, которое, по словам Путина, было ответом на использование Украиной американской и британского оружия", – пишет газета.

Издание добавляет, что Герасимов в разговоре признался: пуск ракеты "Орешник" был запланирован задолго до того, как Белый дом разрешил Украине избивать баллистическими ракетами ATACMS по российской территории. Это должно было означать, что Россия может нанести по Украине ядерный удар, если она этого захочет.

Капитан Дж. Дорси, спикер генерала Брауна, сказал изданию, что Браун по просьбе Герасимова согласился не производить публичных объявлений о звонке, который состоялся еще 27 ноября. Капитан подтвердил, что генералы обсудили "ряд глобальных и региональных вопросов безопасности, в том числе продолжающийся в Украине конфликт".

Причины, по которым Герасимов хотел сохранить разговор в тайне, неизвестны. В последний раз он разговаривал по телефону со своим коллегой из США в октябре 2022 года, тогда должность главы ОКНШ занимал генерал Марк Милли из "деэскалаторов".

Отметим, что российский удар межконтинентальной баллистической ракетой "Кедр"/"Орешник", которую Россия тщетно пытается выдать за обычную баллистику, – это часть стратегии главы Кремля Владимира Путина к предстоящим мирным переговорам. Путин собирается поднимать ставки до максимума в надежде, что потом сможет торговать ими за столом переговоров.

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