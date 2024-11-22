"Рубеж", "Орешник" или "Кедр". Чем действительно ударили по Днепру и какая между ними разница

С названиями ракеты возникла путаница

В четверг, 21 ноября, россияне впервые в истории применили межконтинентальную баллистическую ракету для удара по Украине. Сразу после этого начала появляться информация, чем именно ударила Россия.

Сначала в Воздушных силах Украины сообщили, что РФ запустила из Астраханской области межконтинентальную баллистическую ракету. Однако там не уточнили, о чем именно идет речь.

"Рубеж"

Впоследствии СМИ сообщили, что россияне применили против Украины ракету средней дальности РС-26 "Рубеж". Эта ракета является дальнейшим развитием проекта "Ярс" (РС-24 "Ярс") с новыми управляемыми боевыми блоками для прорыва противоракетной обороны, который сам является модификацией ракетного комплекса "Тополь-М".

"Орешник"

В тот же день президент РФ Владимир Путин заявил, что была применена новейшая ракета средней дальности "Орешник" в безъядерном гиперзвуковом исполнении. Впрочем, данные о такой ракете либо засекречены, либо, возможно, ее может и не существовать. Ибо о ней информации в открытых источниках не найти.

Издание Defence Express отметило, что "Орешник" действительно может быть рабочим названием для межконтинентальной баллистической ракеты РС-26 "Рубеж". Отмечалось, что новое название Путин применил якобы для устрашения Запада.

"Кедр"

В пятницу, 22 ноября, в Главном управлении разведки Минобороны Украины рассказали детали о новой баллистике, которой атаковала РФ. Там отметили, что, вероятно, была применена баллистическая ракета из состава ракетного комплекса "Кедр".

Позже глава ГУР МО Кирилл Буданов рассказал, что россияне могли сделать два опытных образца баллистической ракеты "Кедр". Сама же ракета "Орешник" — это научное название, а на самом деле система называется "Кедр", она является носителем ядерного оружия.

Напомним, 21 ноября Путин обратился и к гражданам Украины. Он заявил, что Россия якобы "предварительно будет предлагать мирным жителям Украины и других государств покинуть опасную зону во время применения этих ракет".

22 ноября его пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил, что в РФ решили проработать механизмы оповещения гражданского населения Украины о новых атаках. Однако он не раскрыл детали, как это планируют делать.