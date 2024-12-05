Зробив зізнання про "Орешнік": російський генерал Герасимов вперше з 2022 року подзвонив у Пентагон

Востаннє Герасимов розмовляв телефоном зі своїм колегою з США у жовтні 2022 року, тоді посаду голови ОКНШ займав генерал Марк Міллі

Російський високопосадовий генерал та воєнний злочинець, генерал Валерій Герасимов, який керує генеральним штабом російської армії та вважається одним з "архітекторів" російського вторгнення в Україну, вперше з 2022 року поговорив телефоном з високопоставленим американським військовим. Герасімов подзвонив голові Об’єднаного комітету начальників штабів армії США, Чарльзу Брауну.

Про це пише видання The New York Times. Зазначається, що генерали обговорили шляхи "зниження ескалації" між двома країнами.

"Рідкісний телефонний дзвінок відбувся минулої середи, за день до Дня подяки та лише через шість днів після того, як Росія запустила по Україні нову балістичну ракету середньої дальності, здатну нести ядерну зброю, яка, за словами Путіна, була відповіддю на використання Україною американської та британської зброї", – пише газета.

Видання додає, що Герасімов у розмові зізнався: пуск ракети "Орешнік" був запланований задовго до того, як Білий дім дозволив Україні бити балістичними ракетами ATACMS по російській території. Це повинно було значити, що Росія може завдати по Україні ядерного удару, якщо вона цього захоче.

Капітан Дж. Дорсі, спікер генерала Брауна, сказав виданню, що Браун на прохання Герасімова погодився не робити публічних оголошень про дзвінок, який відбувся ще 27 листопада. Капітан підтвердив, що генерали обговорили "низку глобальних і регіональних питань безпеки, зокрема конфлікт, що триває в Україні".

Причини, через які Герасимов хотів зберегти розмову у таємниці, невідомі. Востаннє він розмовляв телефоном зі своїм колегою з США у жовтні 2022 року, тоді посаду голови ОКНШ займав генерал Марк Міллі з "деескалаторів".

Зазначимо, що російський удар міжконтинентальною балістичною ракетою "Кедр"/"Орешнік", яку Росія марно намагається видати за звичайну балістику – це частина стратегії глави Кремля Володимира Путіна до майбутніх мирних переговорів. Путін збирається підіймати ставки до максимуму, сподіваючись, що потім зможе торгувати ними за столом переговорів.

Раніше "Телеграф" розповідав, чим насправді нещодавно вдарила Росія по Дніпру та яка різниця між міжконтинентальними ракетами та звичайною балістикою.