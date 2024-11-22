Сколько ударов ракетой "Кедр" РФ может нанести по Украине. Буданов назвал минимум

Эта ракета — носитель ядерного оружия

Россия вполне может нанести как минимум два удара по Украине с применением баллистической ракеты "Кедр", уже применявшейся во время атаки на Днепр.

Об этом заявил глава Главного управления разведки (ГУР) Кирилл Буданов на форуме, посвященном годовщине российско-украинской войны и в преддверии Дня памяти жертв Голодомора, передает Новости.LIVE.

"Россия могла сделать два опытных образца баллистической ракеты "Кедр". Это информация по состоянию на октябрь месяц", — сказал Буданов.

По его словам, Россия вполне могла изготовить "чуть больше" этих ракет, но о серийном производстве пока речь не идет. Он акцентировал, что ракета "Орешник" — научное название, а на самом деле система называется "Кедр". И она – носитель ядерного оружия.

"То, что они использовали ее в безъядерном варианте — это, как говорится, от них предупреждение, что они совсем сошли с ума", — говорит глава ГУР.

Напомним, что лидер РФ Владимир Путин назвал оружие, которым был нанесен удар по Украине. Ведь в сети писали о межконтинентальной баллистике "Рубеж". Применение этой ракеты, по словам Путина, стало "ответом" якобы на планы США по производству и размещению ракет малой и средней дальности.

Ранее "Телеграф" рассказывал, чем на самом деле недавно ударила Россия по Днепру и какая разница между называющимися межконтинентальными ракетами.