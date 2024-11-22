Про него пели песню в популярном мультике: что за растение орешник и как выглядит (фото)
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Этот кустарник можно встретить по всей Евразии
После появления информации о названии межконтинентальной баллистической ракете, котрой Россия ударила по Днепру, многих заинтересовало, что это за растение орешник. В его честь россияне назвали свою новую ракету.
Орешник или лещина (лат. Córylus) — род кустарников (реже деревьев) семейства Березовые. Это растение распространено в Евразии и Северной Америке. Всего насчитывается около 20 видов орешника.
Эти кустарники образуют подлесок в хвойно-широколиственных лесах. Наибольшее распространение и хозяйственное значение имеет лещина обыкновенная (лесной орех).
Многие виды рода используются и культивируются как орехоплодные растения. Крупноплодные формы лещины, в основном лещины обыкновенной, лещины крупной и лещины понтийской, называют также фундук.
Плоды орешника представляют собой орехи с плотной скорлупой, окруженные листовидной зеленой плодовой оберткой (плюской) из разросшихся прицветничков. Орехи скучены по два-пять, а иногда одиночные.
Стоит отметить, что российская ракета оснащена раздельной боеголовкой. Ее форма отдаленно напоминает плоды орешника.
Упоминание об орешнике есть в известном советскому мультфильме "Пластилиновая ворона". В нем звучит песня "А может", в которой есть говорится о метле из орешника.
Что интересно, метлы из веток этого кустарника до сих пор популярны в России. Там до сих пор можно найти их в продаже.
Напомним, в четверг, 21 ноября, утром Россия из Астраханской области запустила межконтинентальную баллистическую ракету. Президент РФ Владимир Путин заявил, что была применена новейшая ракета средней дальности "Орешник" в безъядерном гиперзвуковом исполнении.