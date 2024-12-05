Не только от Сибиги: Лавров получил "дипломатические пощечины" во время выступления в ОБСЕ (фото)

Европейские чиновники отказались слушать ложь путиниста

Глава МИД РФ Сергей Лавров, которого Сибига публично назвал военным преступником, продолжил получать "дипломатические пощечины" во время своего выступления на заседании ОБСЕ. Его упрекнули во лжи и дерзко игнорировали.

Так, например, во время речи Лаврова спикер МИД Чехии Даниэль Драке показательно начал читать книгу о суде для Путина. Он назвал это чтением "обязательной литературы" в "свободное время".

"Пока министр иностранных дел России произносил свою речь в ОБСЕ, мой шеф, министр Ян Липавский, вышел из комнаты, поэтому я воспользовался свободным временем и почитал обязательную литературу", — написал Драке в соцсетях.

Кроме того министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок назвала "невыносимой ложью" слова Лаврова о войне в Украине.

"Вы можете обманывать себя, но нас, 1,3 млрд человек в Европе, вы обмануть не сможете", — сказала она.

Напомним, что до этого глава МИД Украины Андрей Сибига назвал российского главу МИДа Сергей Лаврова военным преступником и покинул зал ОБСЕ перед его выступлением.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что российский дипломат в ООН смеялся, когда слушал о смертях гражданских украинцев.