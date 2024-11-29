Очень богатая и влиятельная, но остается в тени: как выглядит давняя любовница Лаврова

Похоже, у главного кремлевского вруна есть вторая семья

Министр иностранных дел России и известный кремлевский врун из окружения Путина Сергей Лавров, как выяснилось, живет двойную жизнь. Официально он женат на Марии Лавровой, с которой у него есть дочь Екатерина. Однако есть в его жизни и другая женщина, которую называют тайной женой министра МИД РФ.

"Телеграф" расскажет о Светлане Поляковой, которую называют "тайной женой" или давней любовницей Сергея Лаврова. Эта женщина имеет большое влияние и часто сопровождает министра в его командировках за границу и на отдых.

Любовница Лаврова — что о ней известно

"Тайную жену" или давнюю любовницу Сергея Лаврова, который уже около 20 лет возглавляет МИД РФ, зовут Светлана Полякова. По одним данным она также работает в Министерстве иностранных дел России, а по другим — является актрисой и кинопродюсером. Как выяснили журналисты команды Фонда борьбы с коррупцией оппозиционера Навального, это очень влиятельная и богатая женщина. Она владеет элитной недвижимостью в Москве, купила своей дочери люксовую квартиру в Лондоне, имеет загородную жилплощадь и огромный автопарк.

Журналисты выяснили, что Светлана Полякова часто появляется вместе с Лавровым на официальных мероприятиях, а также на его встречах в Путиным. К слову, то что Полякова светилась на мероприятиях с Путиным, говорит о ее большой близости с Лавровым, так как туда не попадают случайные люди. При этом она избегает камер репортеров и публичности.

Выяснилось также, что Светлана Полякова часто сопровождает Сергея Лаврова в иностранных поездках, хотя официально не числится, как сотрудница МИД. Кроме того, она летала с Лавровым на отдых, где провела 11 дней на яхте с ним и другими родственниками и друзьями министра. Все эти факты натолкнули расследователей на личную связь Лаврова и Поляковой.

Похоже, министр МИД РФ тратит свои миллионы на содержание любовницы и ее дочери. При этом с официальной женой Марией он никогда не появляется на людях и вообще прячет ее от общественности.

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