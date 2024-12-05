Лавров заявил, что Россия не нападала на Украину (видео)

Он вспомнил об ударах по РФ дальнобойным оружием

Министр иностранных дел России Сергей Лавров выступил с очередным циничным заявлением о войне РФ против Украины. Он заявил, что это якобы США напали на Россию руками "украинского режима".

Об этом он сказал на пресс-конференции глава МИД, пишут российские СМИ. Лавров заявил, что США помогают Украине обстреливать территорию РФ дальнобойными вооружениями.

"Мы вообще не хотим ни на кого нападать. Сейчас США напали на нас руками украинского режима и ведут против нас войну силами украинских неонацистов, вооружают их, помогают им обстреливать нашу территорию дальнобойными вооружениями", – сказал глава МИД РФ.

Лавров заявил, что США якобы напрямую участвуют в подготовке таких обстрелов. По его словам, у РФ якобы не было другого выхода, кроме нападения на Украину.

"Президент Путин неоднократно говорил, что нам не оставили другого выхода, кроме как начать специальную военную операцию. Они [Запад] же это очень давно продвигали, превращая Украину в плацдарм для создания угроз Российской Федерации", — сказал глава МИД РФ.

Напомним, Лавров раскритиковал Формулу мира и План победы президента Украины Владимира Зеленского. При этом он не стеснялся в выражениях.