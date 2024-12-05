Не тільки від Сибіги: Лавров отримав "дипломатичні ляпаси" під час виступу в ОБСЄ (фото)

Європейські чиновники відмовилися слухати брехню путініста

Глава МЗС РФ Сергій Лавров, якого Сибіга публічно назвав військовим злочинцем, продовжив отримувати "дипломатичні ляпаси" під час свого виступу на засіданні ОБСЄ. Його дорікнули у брехні і зухвало ігнорували.

Так, наприклад, під час промови Лаврова речник МЗС Чехії Даніель Драке показово почав читати книгу про суд для Путіна. Він назвав це читанням "обов’язкової літератури" у "вільний час".

"Поки міністр закордонних справ Росії вимовляв свою промову в ОБСЄ, мій шеф, міністр Ян Липавський вийшов з кімнати, тому я скористався вільним часом і почитав обов’язкову літературу", — написав Драке в соцмережах.

Крім того, міністр закордонних справ ФРН Анналена Бербок назвала "нестерпною брехнею" слова Лаврова про війну в Україні.

"Ви можете дурити себе, але нас, 1,3 млрд людей у Європі, ви обдурити не зможете", — сказала вона.

Нагадаємо, що до цього глава МЗС України Андрій Сибіга назвав російського главу МЗС Сергій Лаврова військовим злочинцем та залишив залу ОБСЄ перед його виступом.

Раніше "Телеграф" розповідав, що російський дипломат в ООН сміявся, коли слухав про смерті громадянських українців.