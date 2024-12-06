Дивизион ЗРК и истребители: сирийская оппозиция захватила базу ПВО войск Асада и показала трофеи (фото, видео)

Оппозиционные войска без сопротивления заняли 66-ю базу ПВО армии Асада возле города Хама

Сирийская оппозиция в ходе своего стремительного наступления на войска самопровозглашенного режима сирийского президента Башара Асада продолжает захватывать множество трофеев. Так, на одном из направлений наступления повстанцы захватили базу противовоздушной обороны сирийской правительственной армии со всем, что там было – в том числе со старыми самолетами МиГ-21.

Об этом сообщили СМИ оппозиционеров. Отмечается, что оппозиционные войска без сопротивления заняли 66 базу ПВО армии Асада возле города Хама. Трофеями оппозиционных военных стали:

четыре истребителя МиГ-21, которые, судя по фото и видео, находятся в полетопригодном состоянии;

неопределенное количество учебно-боевых самолетов L-39;

дивизион советских стационарных зенитно-ракетных комплексов С-75 "Двина" (не менее шести пусковых установок) в пригодном для использования состоянии;

До 40 грузовых автомобилей, большинство из которых в непригодном для использования виде.

Напомним, сирийская армия и оппозиционные группировки, прекратившие столкновения после соглашения о прекращении огня 2020 года, снова вступили в период конфликта после масштабных атак группировки "Хайят Тахрир Аль Шам". Повстанцы за первые три дня наступления взяли под контроль 550 кв. км и 70 населённых пунктов в провинциях Алеппо и Идлиб. Город Алеппо тоже захвачен оппозицией. А 5 декабря оппозиция взяла под контроль город Хама.

Отметим, что армия Асада с начала наступления сирийской оппозиции понесла масштабные потери не только в личном составе, но и в военной технике. Счет утраченной техники идет на сотни, к тому же почти всю технику асадисты просто бросили, разбегаясь перед наступлением оппозиционных войск.