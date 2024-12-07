В горах Румынии украинец упал на дно оврага и выжил только благодаря коту (видео)

Трогательная история со счастливым финалом

В Румынии достали со дна глубокого оврага в горах Марамуреш 28-летнего украинца, который подскользнулся и сорвался вниз. Молодой мужчина пролежал в снегу более пяти часов и выжил только благодаря котенку, которого он прижамал к груди и согревался его теплом.

Об этом сообщает издание "SPOT". Спасательная операция продолжалась несколько часов и в ней приняло участие 15 горноспасателей.

Известно, что 28-летний украинец, упавший в глубокий овраг глубиной почти 400 метров в горах Марамуреш на границе с Украиной, был "извлечен" горноспасателями и пограничниками после нескольких часов усилий. Спасатели говорят, что коту, которого парень взял с собой, удалось сохранить ему жизнь.

Котенок, который сопровождал молодого человека из Украины и согревал его своим теплом в течении всего времени, проведенного в овраге, останется с ним.

"Ему 28 лет, и его котенок из дома, в Украине, и наверняка никто и никогда не сможет его забрать, потому что котенок вчера вечером сохранил ему жизнь", — говорится в сообщении.

В спасательной операции приняли участие 15 горноспасателей. Отряды поддерживала пограничная полиция. Украинец на данный момент находится в больнице.

Стоит отметить, что 28-летний парень входил в группу из трех украинцев, пересекших границу с Румынией. Двое других были обнаружены с помощью вертолета SMURD в пятницу.

Они пытались перейти границу в горной местности Ивано-Франковской области. Из-за непогоды, тумана, снега, толщиной пол метра, и мороза, мужчина сорвался в овраг. К счастью, его удалось обнраужить спасателям и доставить в больницу.

Его товарищам удалось спастись благодаря сложной поисково-спасательной операции, которая длилась 22 часа. Всем украинцам была оказана медпомощь.

Напомним, уезд Марамуреш расположен на севере Румынии. Здесь находится самая высокая точка Восточных Карпат Румынии – Петросу, 2303 метра над уровнем моря.

Горы почти полностью окружают Марамуреш. Единственный более доступный проход возле города Сигету-Мармацией где долина реки Тиса сформировала большую равнину. Горы Гутый и Циблеш вулканического происхождения, но вулканы не активные.

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