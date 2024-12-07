У горах Румунії українець упав на дно яру і вижив лише завдяки коту (відео)

Зворушлива історія з щасливим фіналом

У Румунії дістали з дна глибокого яру в горах Марамуреш 28-річного українця, який підсковзнувся та зірвався вниз. Молодий чоловік пролежав у снігу понад п’ять годин і вижив лише завдяки кошеняті, яке він міцно притискав до грудей і зігрівався його теплом.

Про це повідомляє видання "SPOT". Рятувальна операція тривала кілька годин і в ній взяло участь 15 рятувальників.

Відомо, що 28-річного українця, який упав у глибокий яр глибиною майже 400 метрів у горах Марамуреш на кордоні з Україною, було "витягнуто" рятувальниками та прикордонниками після кількох годин зусиль. Рятувальники кажуть, що коту, якого хлопець узяв із собою, удалося зберегти йому життя.

Кошеня, яке супроводжувало молодого хлопця з України і зігрівало його своїм теплом протягом усього часу, проведеного в яру, залишиться з ним.

"Йому 28 років, і його кошеня з дому, в Україні, і напевно ніхто і ніколи не зможе його забрати, тому що кошеня вчора ввечері зберегло йому життя", — йдеться у повідомленні.

У рятувальній операції взяли участь 15 рятувальників. Загони підтримувала прикордонна поліція. Українець наразі перебуває у лікарні.

Варто зазначити, що 28-річний хлопець входив до групи з трьох українців, які перетнули кордон із Румунією. Двох інших було виявлено за допомогою вертольота SMURD у п'ятницю.

Вони намагалися перейти кордон у гірській місцевості Івано-Франківської області. Через негоду, туман, сніг, товщиною пів метра, і мороз, чоловік зірвався в яр. На щастя, його вдалося знайти рятувальникам і доставити в лікарню.

Його товаришам вдалося врятуватися завдяки складній пошуково-рятувальній операції, яка тривала 22 години. Усім українцям було надано медичну допомогу.

Нагадаємо, повіт Марамуреш розташований на півночі Румунії. Тут розташована найвища точка Східних Карпат Румунії — Петросу, 2303 метри над рівнем моря.

Гори майже повністю оточують Марамуреш. Єдиний більш доступний прохід біля міста Сігету-Мармацієй де долина річки Тиса сформувала велику рівнину. Гори Гутий і Циблеш вулканічного походження, але вулкани не активні.

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