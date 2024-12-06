Украинцев призывают немедленно покинуть Сирию

Ситуация накаляется все больше

На фоне значительного обострения военного конфликта в Сирии Посольство Украины призывает украинцев покинуть территорию страны и воздержаться от поездок в нее в ближайшее время.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Украины (МИД).

"В связи с ухудшением ситуации безопасности в Сирии, Посольство Украины в Ливане настоятельно рекомендует гражданам Украины воздержаться от любых поездок в Сирию до стабилизации обстановки безопасности, а тем, кто продолжает находиться в этой стране, — покинуть ее территорию", — говорится в сообщении.

МИД рекомендует украинцам, которые все же решили не покидать Сирию, соблюдать следующие правила безопасности.

Избегать мест массового скопления людей и протестных акций. Не оставлять места жительства без необходимости. Всегда иметь при себе документы, удостоверяющие личность. Соблюдать меры безопасности и правила пребывания иностранцев в Сирии. Рассмотреть возможность покинуть страну.

Напомним, сирийская армия и оппозиционные группировки, прекратившие столкновение после соглашения о прекращении огня 2020 года, снова вступили в период конфликта после масштабных атак группировки "Хаят Тахрир Аль Шам". Повстанцы за первые три дня наступления взяли под контроль 550 кв. км и 70 населённых пунктов в провинциях Алеппо и Идлиб. Алеппо тоже захвачен оппозицией, город Хама находится в полуокружении, за него идут сильнейшие бои.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что армия Асада покинула один из самых больших городов Сирии. Уже известно, почему оно важно.