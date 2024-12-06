Украинцев призывают немедленно покинуть Сирию
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Ситуация накаляется все больше
На фоне значительного обострения военного конфликта в Сирии Посольство Украины призывает украинцев покинуть территорию страны и воздержаться от поездок в нее в ближайшее время.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Украины (МИД).
"В связи с ухудшением ситуации безопасности в Сирии, Посольство Украины в Ливане настоятельно рекомендует гражданам Украины воздержаться от любых поездок в Сирию до стабилизации обстановки безопасности, а тем, кто продолжает находиться в этой стране, — покинуть ее территорию", — говорится в сообщении.
МИД рекомендует украинцам, которые все же решили не покидать Сирию, соблюдать следующие правила безопасности.
- Избегать мест массового скопления людей и протестных акций.
- Не оставлять места жительства без необходимости.
- Всегда иметь при себе документы, удостоверяющие личность.
- Соблюдать меры безопасности и правила пребывания иностранцев в Сирии.
- Рассмотреть возможность покинуть страну.
Напомним, сирийская армия и оппозиционные группировки, прекратившие столкновение после соглашения о прекращении огня 2020 года, снова вступили в период конфликта после масштабных атак группировки "Хаят Тахрир Аль Шам". Повстанцы за первые три дня наступления взяли под контроль 550 кв. км и 70 населённых пунктов в провинциях Алеппо и Идлиб. Алеппо тоже захвачен оппозицией, город Хама находится в полуокружении, за него идут сильнейшие бои.
Ранее "Телеграф" рассказывал, что армия Асада покинула один из самых больших городов Сирии. Уже известно, почему оно важно.