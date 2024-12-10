Макрон приедет в Польшу обсудить свои гарантии безопасности для Украины

Для Украины рассматривают корейскую модель безопасности

Президент Франции Эммануэль Макрон едет в Польшу для обсуждения важного плана миротворческой миссии для Украины. Эксперты разработали уникальную стратегию защиты украинских границ, которая может изменить ход войны.

Об этом пишет Rzeczpospolita. Как утверждает издание, ссылаясь на слова Камиля Гранда, заместителя генсека НАТО до 2022 года, Макрон сказал Дональду Трампу, что Европа не может оставаться в стороне от переговоров США с Россией. Поскольку у нее есть свои серьезные интересы, связанные с безопасностью, Европа готова втянуться в это финансово. Но самая большая проблема — Путин до сих пор не хочет идти на переговоры и пытается захватить Украину во что бы то ни стало.

Французы хотят предложить миротворческую миссию, которая должна гарантировать, что Кремль не нарушит договоренности по линии разграничения или прекращения огня. Миротворческая миссия, по данным эксперта Эли Тененбаума, может состоять из около 40 тысяч солдат, и Польша может взять на себя командование одним из них.

Предлагается три возможных пути обеспечения безопасности Украины:

"Немецкий" вариант: принятие страны в НАТО без окончательного установления границ; Израильская модель: масштабные поставки оружия даже после завершения войны; "Корейская" модель: международная миротворческая миссия на границе.

Именно корейскую модель с элементами двух других рассматривают для Украины, пишет издание.

Макрон едет в Польшу, потому что она в силу своего военного потенциала и географического положения имеет важное значение в этом плане. Но чем больше стран примет участие в этом плане, тем меньше шансов, что Путин снова не решится на нападение. По предварительным данным, после выборов в план присоединятся Германия, США, а Нидерланды и Франция с Польшей уже всерьез рассматривают этот вопрос.

Напомним, "Телеграф" писал о том, что Турция готовит свой "мирный план" по Украине. Однако несколько пунктов понравятся Путину.