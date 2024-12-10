Макрон приїде у Польщу обговорити свої гарантії безпеки для України

Для України розглядають корейську модель безпеки

Президент Франції Еммануель Макрон їде до Польщі, щоб обговорити важливий план миротворчої місії для України. Експерти розробили унікальну стратегію захисту українських кордонів, яка може змінити перебіг війни.

Про це пише Rzeczpospolita. Як стверджує видання, посилаючись на слова Каміля Гранда, заступника генсека НАТО до 2022 року, Макрон сказав Дональду Трампу, що Європа не може залишатись осторонь переговорів США з Росією. Через те, що у неї є свої серйозні інтереси, пов’язані з безпекою, Європа готова втягнутись в це фінансово. Та найбільша проблема — Путін досі не хоче йти на переговори і намагається захопити Україну будь-що.

Французи хочуть запропонувати миротворчу місію, що має гарантувати те, що Кремль не порушить домовленості щодо лінії розмежування чи припинення вогню. Миротворча місія, за даними експерта Елі Тененбаума, може складатись з близько 40 тисяч солдатів, і Польща може взяти на себе командування одним з них.

Пропонується три можливі шляхи забезпечення безпеки України:

"Німецький" варіант: прийняття країни до НАТО без остаточного встановлення кордонів; "Ізраїльська" модель: масштабні поставки зброї навіть після завершення війни; "Корейська" модель: міжнародна миротворча місія на кордоні.

Саме корейську модель з елементами інших двох розглядають для України, пише видання.

Макрон їде до Польщі, бо вона через свій військовий потенціал і географічне положення має важливе значення в цьому плані. Але чим більше країн візьме участь у цьому плані, тим менше шансів, що Путін знову не зважиться на напад. За попередніми даними, після виборів до плану долучиться Німеччина, США, а Нідерланди та Франція з Польщею уже всерйоз розглядають це питання.

Нагадаємо, "Телеграф" писав про те, що Туреччина готує свій "мирний план" по Україні. Проте кілька пунктів сподобаються Путіну.