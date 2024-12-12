Трамп запросив Сі Цзіньпіна на церемонію своєї інавгурації, - CBS News

Чи прийняв китайський лідер запрошення?

Новообраний президент США Дональд Трамп запросив президента Китаю Сі Цзіньпіна на свою інавгурацію, яка має відбутися наступного місяця у Вашингтоні. Запрошення надійшло китайському лідеру на початку листопада, одразу після перемоги Трампа на президентських виборах.

Окрім китайського лідера, на церемонію можуть завітати й інші високопосадовці з різних країн світу. Про це повідомляє видання CBS News із посиланням на власні джерела.

Посольство КНР у Вашингтоні не коментує цю інформацію. Наразі невідомо, чи прийняв китайський лідер запрошення.

Команда Трампа також розглядає можливість запросити інших світових лідерів до Капітолію 20 січня. Зокрема, серед потенційних гостей — прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, який наразі розглядає можливість приїзду на церемонію.

"Світові лідери шикуються в чергу, щоб зустрітися з президентом Трампом, тому що вони знають, що він незабаром повернеться до влади та відновить мир завдяки американській силі в усьому світі", — заявила речниця Трампа Каролайн Левітт.

Разом з тим, CBS News наголошує, що за даними Державного департаменту США, з 1874 року жоден іноземний лідер не був присутнім на церемонії передачі влади американського президента. На такі заходи традиційно запрошують послів та дипломатів.

Також видання зазначає, що найближче оточення Трампа виступає з гострою критикою китайського уряду. Серед тих, хто критикує – майбутній держсекретар Марко Рубіо та радник з національної безпеки Майк Волц.

Сам Трамп неодноразово заявляв про наміри підвищити мита на китайські товари. Також його адміністрація встановила дедлайн для китайської компанії ByteDance щодо продажу TikTok до 19 січня – за день до інавгурації.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що після інавгурації Трамп хоче видати понад 25 указів. Обраний президент США збирається радикально змінити життя країни.