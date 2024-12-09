Трамп подал сигнал Украине и наехал на Россию: политолог о встрече с Зеленским

Трамп дал четкий сигнал Украине, считает глава Центра анализа и стратегий

Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник, 9 декабря, выдал ряд заявлений относительно США, России, нашей войны с ней, а также путей ее разрешения. Затронул также вступление и в НАТО.

Глава Центра анализа и стратегий Игорь Чаленко в эфире Youtube-канала Telegraf UA проанализировал заявления Владимира Зеленского. В частности, слова президента о разговорах с Трампом и Макроном в Париже. Зеленский сказал: "Когда мы говорим о замороженном конфликте, я сказал: мы более чем кто-то в мире, хотим окончание войны. И, безусловно, дипломатическое окончание войны принесет большее сохранение жизней. И мы хотим этого". Но Путин не хочет окончания войны, его нужно заставить.

Ведущий Никита Михалев отметил, что он заметил смену риторики Трампа после встречи. Он начал чаще употреблять слова неуверенности "может", "вероятно".

"По-моему, эта неформальная встреча "на троих" состоялась не лучше. Потому что перед этой встречей Трамп еще не общаясь с Зеленским меняет цвет галстука (он прилетел в красном галстуке)", — говорит глава Центра анализа и стратегий.

Красный – цвет флага Франции, а также России. И, по мнению Чаленко, это было сделано, чтобы российская пропаганда не использовала это. Так он хотел показать, что поддерживает Украину, хотя прямо Трамп это не говорит.

"Формат общения с Трампом был минимален. Разные звучат хронометражи — от 10 минут до 35-ти. Но мы понимаем, что каждая секунда была использована максимально конструктивно, потому что действительно Трамп совершил "наезд" на Путина, что Зеленский готов завершить войну", — отмечает эксперт.

Россияне продолжают играть в свою риторику, что они и не отказывались от переговоров, заниматься шантажом и желают протиснуть свои ультимативные требования. Трамп этого терпеть не будет — ему нужен результат, говорит Чаленко.

Но, как отмечает эксперт, неизвестно, как сейчас Россия может продолжать заниматься шантажом в Украине, если ситуация в Сирии у нее катастрофическая — там происходит "страшная эвакуация" и россияне ищут, где найти возможность спасти хоть что-то.

Ранее "Телеграф" также писал о том, что Зеленский признался, что говорил с Трампом о "заморозке войны". Дипломатическое окончание войны сохранит больше жизней.