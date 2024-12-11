После встречи с Трампом Орбан поговорил с Путиным о завершении войны

Разговор состоялся по инициативе венгерского политика

В среду, 11 декабря, премьер Венгрии Виктор Орбан поговорил с президентом России Владимиром Путиным. Темой разговора стала война в Украине.

Об этом Орбан сообщил в своей сети Х. По его словам, говорили час.

"Сегодня утром я имел часовой телефонный разговор с президентом Путиным. Это самые опасные недели войны между Россией и Украиной. Мы делаем все возможные дипломатические шаги в пользу прекращения огня и мирных переговоров", — написал Виктор Орбан.

Кроме того, пропагандистское российское издание написало, что разговор состоялся по инициативе Орбана.

В ходе диалога диктатор и премьер-министр обсудили и экономическое сотрудничество России и Венгрии.

Стоит отметить, что Венгрия приложит максимум усилий, чтобы остановить войну России и Украины, поддержав позицию новоизбранного президента США Дональда Трампа.

Мирные инициативы Орбана и отношение к Украине – что известно

2 июля Орбан прибыл с визитом в Киев, где встретился с президентом Владимиром Зеленским. После этого он отправился в Москву для встречи с диктатором и затем отправился в Китай, где встретился с главой КНР Си Цзиньпином.

Европейский союз (ЕС) в свою очередь раскритиковал действия Орбана, поскольку он не согласовал свое турне с другими странами -членами блока, а также не имеет полномочий вести переговоры от имени всего блока.

Премьер Венгрии имеет противоречивое отношение к Украине. Кризис в двусторонних отношениях стран начался из-за вопроса прав венгерского нацменьшинства в Закарпатье.

Орбан распространял недостоверную информацию о притеснениях и культурном геноциде венгерского нацменьшинства, заявлял о необходимости автономии для закарпатских венгров. Неоднократно осуждал украинский языковой закон, украинизацию и декоммунизацию. В частности, из-за проблемного вопроса нацменьшинств Венгрия начала ставить препятствия интеграции Украины в Евросоюз и НАТО.

Орбан был единственным главой правительства среди стран ЕС, которое продолжило поддерживать тесные связи с Кремлем после полномасштабного вторжения в Украину. Премьер Венгрии высказывал мнение, что превосходство России в ресурсах и людях делает его "непобедимым".

Ранее Телеграф писал, что Макрон приедет в Польшу обсудить свои гарантии безопасности для Украины.