Після інавгурації Трамп хоче видати понад 25 указів: яких сфер вони торкнуться — ЗМІ

Обраний президент США має намір радикально змінити життя країни

Новообраний президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп, мабуть, хоче не лише радикально змінити участь США у зовнішній політиці — після своєї інавгурації він хоче видати понад 25 указів, які змінять внутрішнє життя країни.

Про це повідомляє Reuters. Очікується, що інавгураційні укази перш за все будуть зосереджені на скасуванні того, що Трамп вважає надмірно ліберальною прикордонною політикою Байдена. Зокрема, йдеться про те, щоб надати співробітникам імміграційної служби більше прав та можливостей під час затримання людей, а також направити додаткові підрозділи силових структур на кордон США і Мексики.

Також Трамп має намір відновити будівництво прикордонної стіни на кордоні з Мексикою.

Крім того, Дональд Трамп хоче збільшити виробництво електроенергії в Сполучених Штатах. Водночас джерела, близькі до Трампа, зазначають, що він має намір скасувати деякі антидискримінаційні заходи захисту, які раніше адміністрація Байдена надала студентам-трансгендерам.

Як повідомляв "Телеграф" раніше, Дональд Трамп зробив нову заяву про Україну.