"Грузинский легион" покинет Украину ради протестов в Грузии? В подразделении дали ответ

Массовые протесты продолжаются уже 6 сутки

"Грузинский национальный легион" не собирается покидать территорию Украины и принимать участие в массовых протестах, которые уже шестые сутки не стихают в Грузии. Бойцы легиона назвали "российской пропагандой" информацию о том, что они якобы готовятся к переброске на родину.

Об этом стало известно из официального заявления "Грузинского легиона" в соцсети "Х". На эту информацию также уже отреагировала президент Грузии Саломе Зурабишвили.

Добровольческое подразделение "Грузинский национальный легион" опубликовало официальное заявление, в котором говорится о том, что бойцы не намерены возвращаться в Грузию и принимать участие в акциях протеста.

Таким образом, воюющее в Украине подразделение опровергло "вбросы"о возможной переброске грузинских бойцов на родину. Они назвали это "российской пропагандой" и еще раз подчеркнули, что легион продолжит противостоять российской агрессии на фронте в Украине.

"В последнее время российская пропаганда начала распространять ложные утверждения о том, что "Грузинский легион" планирует вернуться в Грузию и принять участие в акциях протеста.

Мы категорически отрицаем эти необоснованные обвинения. Мы полностью поддерживаем справедливое возмущение грузинского народа по поводу решения правительства Грузии приостановить прогресс на пути к вступлению в ЕС, но наша борьба остается здесь, в Украине, где находится наш общий враг", — говорится в сообщении.

Заявление "Грузинского легиона" уже прокомментировала президент Грузии Саломе Зурабишвили. Она также назвала информацию о присоединении грузинских солдат из Украины к протестам в Грузии "чистой пропагандой".

"Очень важное официальное опровержение ложных сообщений о том, что грузинские солдаты в Украине придут и присоединятся к протесту. Чистая пропаганда. Единственная война – это та, которую "Грузинская мечта" развязала против грузинского народа", — написала она в соцсети "Х".

Что предшествовало

Напомним, поводом для массовых акций протеста стали результаты выборов в Грузии. Согласно официальным данным, к власти должна прийти пророссийская партия "Грузинская мечта", которая планирует прекратить переговоры по членству страны в ЕС и избрать "дружественный" у России курс.

Протестующие обвиняют правительство в остановке процесса евроинтеграции и требуют новых парламентских выборов. Грузинские силы безопасности применили слезоточивый газ и водометы, чтобы разогнать протестующих, однако протесты не теряют интенсивности уже практически неделю.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что полиция и спецназ в ночь на 29 ноября жестоко разогнали протесты против прекращения европейской интеграции страны пророссийскими политическими силами и зачистили площадь перед парламентом. В ходе зачистки пострадали десятки демонстрантов, журналистов и несколько силовиков. Однако этот разгон не остановил людей: 30 ноября они снова собрались под парламентом.

В ночь на 1 декабря грузинская полиция и спецназовцы разогнали демонстрантов водометами и слезоточивым газом. В ответ некоторые протестующие применили против полиции фейерверки.