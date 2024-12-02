Демонстранты в Грузии оставили яркое послание Путину: фотофакт

Надпись пытались закрасить

Неизвестные грузинские оппозиционеры на фоне масштабных протестов оставили послание России в Тбилиси. В нем они повторили слова известной украинской кричалки о Владимире Путине.

Граффити расположено на проспекте Ильи Чавчавадзе, 51. Фотографиями поделился корреспондент "Телеграфа".

На фото ниже видно, что помимо слов "Путин — х…" на граффити есть еще две строки. На них изначально было написано "Good russian — dead russian" ("хороший россиянин — мертвый россиянин"), но позже эти слова закрасили символами сердечка в цветах украинского флага. Тем не менее надпись можно прочитать даже несмотря на попытки ее скрыть.

Как известно, на этом месте находится Секция интересов России при посольстве Швейцарии, которая выполняет функции дипломатического представительства. Своего посольства в Грузии у России нет, так как страны разорвали дипломатические отношения после российского вторжения в 2008 году.

Фото: Валерия Куценко, Телеграф

Фото: Валерия Куценко, Телеграф

Фото: Валерия Куценко, Телеграф

Как сообщалось ранее, в октябре 2024 года в Грузии прошли парламентские выборы, на которых пророссийская "Грузинская мечта" была объявлена победителем. После этого в стране начались протесты.

28 ноября лидер "Грузинской мечты" Ираклий Кобахидзе заявил, что Тбилиси приостанавливает переговоры с ЕС о членстве до 2028 года. Это привело к существенному обострению протестов.

В ночь на 1 декабря грузинская полиция и спецназовцы разогнали демонстрантов водометами и слезоточивым газом. В ответ некоторые протестующие применили против полиции фейерверки.