Протесты в Грузии: США приостановили стратегическое партнерство с Тбилиси

Госдепартамент отметил, что подавляющее большинство грузин поддерживает вступление страны в ЕС и НАТО.

В США было принято решение на неопределенное время приостановить стратегическое партнерство с Грузией. Вашингтон сделал это из-за действий правящей партии "Грузинская мечта", которую связывают с российским режимом, приостановить процесс вступления в Европейский Союз и жесткого подавления протестов против этого решения.

Об этом говорится в официальном заявлении Государственного департамента США. Там отметили, что остановка процесса вступления в ЕС противоречит грузинской конституции, где закреплено обещание грузинскому народу о полной интеграции Грузии в Европейский Союз и НАТО.

"Приостановив процесс вступления Грузии в ЕС, "Грузинская мечта" отвергла возможность более тесных связей с Европой и сделала Грузию более уязвимой для Кремля", – говорится в заявлении.

Также Госдепартамент отметил, что подавляющее большинство грузин поддерживает вступление страны в ЕС и НАТО. США "осуждают чрезмерное применение силы полицией против грузин, пытающихся реализовать свои права на отстаивание мнений, включая свободу мирного протеста" и считают такие действия глубоко антидемократическими.

"Антидемократические действия "Грузинской мечты" нарушили основные принципы нашего стратегического партнерства между США и Грузией, которое основывалось на общих ценностях и обязательствах по демократии, верховенству права, гражданскому обществу, уважению прав человека и основных свобод, а также борьбе с коррупцией. В результате США приостановили этот механизм… Грузия должна вернуться на евроатлантический путь, прозрачно расследовать все нарушения на парламентских выборах и отменить антидемократические законы, ограничивающие свободу собраний и выражение мнений", – говорится в заявлении.

В конце октября состоялись выборы в парламент в Грузии. Борьба шла между провластной партией "Грузинская мечта", которая 12 лет руководит страной, и проевропейскими оппозиционными политическими силами. По данным Центризбиркома Грузии, руководящая партия, которую также считают пророссийской, набрала более 54% голосов, что позволяет ей в одностороннем порядке формировать правительство.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили и оппозиционные проевропейские партии не признали результаты выборов. В конце октября в Тбилиси начались протесты.