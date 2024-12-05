Украина вводит санкции против влиятельных грузинских политиков (видео)

Зеленский призвал мировых лидеров также действовать принципиально и решительно

В четверг, 5 декабря, президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, благодаря которому вступает в силу решение СНБО по поводу ввода санкций в отношении ряда грузинских политиков. Это касается "той части властей Грузии, которые сейчас сдают страну Путину".

Об этом заявил Зеленский во время утреннего обращения к украинцам. По его словам, "всем вместе надо защищаться против Москвы".

"Так бывает в международных делах: если вовремя не отреагировать или если отреагировать непринципиально, то дальше — потерянные десятилетия и страны, лишенные свободы. Нельзя потерять никого в этом регионе: ни Грузию, ни Молдову, ни Украину. Вместе надо защищаться против Москвы", — подчеркнул президент.

Украина ввела санкции против основателя партии "Мечта Грузии" Бидзина Иванишвили и еще 19 грузинских политиков. Именно они, по мнению СНБО и правительства Украины, "продают интересы Грузии Путину".

Владимир Зеленский также призвал Европу, Америку и вообще всех в мире к решительным и принципиальным действиям, которые должны помочь Грузии "не сдаться Путину".

Что предшествовало

Напомним, поводом для массовых акций протеста стали результаты выборов в Грузии. Согласно официальным данным, к власти должна прийти пророссийская партия "Грузинская мечта", которая планирует прекратить переговоры по членству страны в ЕС и избрать "дружественный" у России курс.

Протестующие обвиняют правительство в остановке процесса евроинтеграции и требуют новых парламентских выборов. Грузинские силы безопасности применили слезоточивый газ и водометы, чтобы разогнать протестующих, однако протесты не теряют интенсивности уже практически неделю.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что полиция и спецназ в ночь на 29 ноября жестоко разогнали протесты против прекращения европейской интеграции страны пророссийскими политическими силами и зачистили площадь перед парламентом. В ходе зачистки пострадали десятки демонстрантов, журналистов и несколько силовиков. Однако этот разгон не остановил людей: 30 ноября они снова собрались под парламентом.

В ночь на 1 декабря грузинская полиция и спецназовцы разогнали демонстрантов водометами и слезоточивым газом. В ответ некоторые протестующие применили против полиции фейерверки.