"Никогда не признает": почему Путин хочет разговаривать с Трампом только на своих условиях (видео)

Путини никогда не признает существование независимой Украины

Президент Росии Владимир Путин дествительно хочет провести переговоры с Дональдом Трампом. Однако это должно произойти только на его условиях и никак иначе. Это говорит о том, что он боится еще большего давления со стороны демократического мира.

Об этом заявил дипломат, министр иностранных дел Украины в 2014-2019 годах Павел Климкин в эксклюзивном комментарии для "Телеграфа". Он подчеркнул, что Владимира Путина не устроит режим прекращени огня и он всегда будет хотеть большего.

"Путин хочет говорить с Трампом, но исключительно на своих условиях. Окружние Путина очень беспокоит то, что Трамп после инаугурации может жестко заявить о прекращении огня. Однако это Путина не устраивает и он хочет большего", — заявил Климкин.

По словам бывшего главы МИД Украины Павла Климкина, Дональд Трамп будет действовать последовательно и никто не может, к сожалению, предположить, как он будет вести диалог с Путиным и получится ли у него "восстановить мир".

Больше интересного смотрите в полном интервью Павла Климкина для "Телеграфа":

Напомним, 21 ноября, российские войска ударили по Днепру межконтинентальной баллистической ракетой. В тот же день Владимир Путин в своем обращении к россиянам заявил, что речь идет о применении новейшей ракеты средней дальности "Орешник" в безъядерном гиперзвуковом исполнении.

По мнению экспертов, Россия не может производить сотни ракет "Орешник" в год. Число произведенных ракет может составлять 25 единиц в год, а не в месяц.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что Путин выдал новую порцию заявлений о войне и "Орешнике".