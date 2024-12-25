Дания усиливает оборону Гренландии после слов Трампа: выделила миллиарды долларов

В США давно считают остров уязвимым местом

Заявление избранного президента США Дональда Трампа о желании купить Гренландию вызвало резкий ответ Дании. А теперь она намерена усилить безопасность своего острова.

Об этом сообщает BBC. Отмечается, что всего спустя несколько часов после заявления Трампа, правительство Дании сообщили о намерении увеличить расходы на оборону своего острова.

Министра обороны Троэльс Лунд Поульсен не назвал точную сумму, которая выделяется на оборону, но отметил, что это "двухзначная сумма в миллиардах" крон. СМИ выяснили, что это где-то 2,1 миллиарда долларов.

При этом чиновник отметил, что это решение не связано со словами Трампа, но является обычным совпадением. В пакет войдет покупка двух новых кораблей, двух беспилотников и дополнительные собачьи упряжки.

Кроме того, планируется модернизировать один из гражданских аэропортов, чтобы он мог принимать самолеты F-35.

Аналитики говорят, что план по усилению обороны обсуждается уже давно и его не следует рассматривать как прямой ответ на комментарии Трампа. Они отмечают, что Дания очень медленно расширяла оборону Гренландии, что делало остров уязвимым от посягательства России или Китая. Аналитики не исключают, что если Копенгаген не возьмется за этот вопрос, то он столкнется с давлением со стороны США, которые видят потенциальную уязвимость для своей безопасности от незащищенного острова.

Гренландия это автономная датская территория, на которой также расположен крупный американский космический объект, а также находится на кратчайшем пути из Северной Америки в Европу.

Как известно, Гренландия имеет крупные запасы полезных ископаемых, а во время Холодной войны там даже строили базу для ядерных ракет. Сейчас она заброшена, но все равно может стать причиной экологической катастрофы.