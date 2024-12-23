Трамп еще не президент, но уже заявил, что США должны владеть Гренландией

Он назвал того, кто может в этом помочь

Избранный президент США Дональд Трамп назвал "абсолютной необходимостью" для США получить в собственность Гренландию. Таким образом он прокомментировал свое решение назначить нового американского посла в Дании.

"В целях национальной безопасности и свободы во всем мире Соединенные Штаты Америки считают, что владение Гренландией и контроль над ней является абсолютной необходимостью", — написал Трамп на своей странице в соцсети Truth Social.

Он добавил, что выдвинутый им кандидат на должность посла в Дании, экс-посол США в Швеции и предприниматель Кен Гавери, "прекрасно справится с тем, чтобы представлять интересы США".

В 2019 году у СМИ появилась серия публикаций о том, что Трамп рассматривает возможность покупки Гренландии. Позже сам он подтвердил, что интересовался этим вопросом "стратегически". В то же время в Гренландии заявили, что остров не продают, а в Дании выразили надежду, что Трамп пошутил, саму идею продажи назвав абсурдной.

Следует отметить, что Гренландия до 1953 года была колонией Дании. Она остается частью королевства, но в 2009 году получила автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного выбора во внутренней политике.

Ранее "Телеграф" писал, что избранный президент США Дональд Трамп, желающий подтолкнуть Владимира Зеленского и Владимира Путина к переговорам, заявил, что намерен дальше оказывать Украине поддержку.