В Германии был распущен Бундестаг. Стало известно, когда пройдут выборы

В истории ФРГ было три досрочных федеральных выбора

В пятницу, 27 декабря, стало известно, что президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер распустил парламент в ответ на запрос канцлера ФРГ Олафа Шольца. Он назначил дату выборов в Бундестаг.

Они пройдут 23 февраля. Об этом сообщает DW.

"В сложные времена, как сейчас, для обеспечения стабильности нужно дееспособное правительство и надежное большинство в парламенте", — заявил он.

Шольц попросил вотум доверия в Бундестаге 16 декабря после того, как так называемая "светофорная коалиция", состоявшая из Социал-демократической партии (СДПГ), "Зеленых" и либеральной Свободной демократической партии (ВДП), распалась примерно через три года в ноябре 2024 года. года.

Шольц не получил вотума в парламент и, как он планировал. При вотуме доверия 207 депутатов проголосовали за Шольца, 394 – против и 116 воздержались. Как и ожидалось, канцлеру не хватило необходимого большинства, что составляет не менее 367 голосов.

Затем Шольц попросил Штайнмайера распустить Бундестаг в соответствии со статьей 68 основного закона. Согласно этой статье, федеральный президент может по предложению канцлера распустить Бундестаг в течение 21 дня, если последний потеряет вотум доверия. Затем в течение 60 дней предстоят досрочные федеральные выборы.

Германия частично политически парализована

После распада "светофорной коалиции" Германия оказалась в значительной степени политически заблокирована по важным вопросам. Уход ВДП привел к тому, что Шольц возглавил правительство, поддерживаемое ВДП и "Зелеными", которые больше не имеют большинства в Бундестаге. Без поддержки оппозиции она уже ничего не сможет добиться. В то же время существует срочная необходимость принятия мер. Например, в поддержке Украины, подвергшейся нападению со стороны России. Вот почему Шольц стремится к новым выборам.

Штайнмайер уже ясно дал понять о своем намерении распустить парламент сразу после распада коалиции. "Нашей стране нужно стабильное большинство и правительство, которое может действовать", — сказал он тогда.

Обычно федеральные выборы проводятся каждые четыре года. Но в особых политических кризисных ситуациях, особенно если поддержка канцлера в парламенте пошатнется, голосование может быть проведено раньше.

Новые выборы в Германии проводятся крайне редко. Они могут быть важным демократическим средством для восстановления легитимности и дееспособности правительства, но требуют одобрения нескольких конституционных органов, в частности президента.

Новые выборы возможны только в двух случаях

Согласно основному закону, сами члены Бундестага не имеют права принимать решение о досрочных выборах в Бундестаг. Даже канцлер не может этого решить. Основной закон допускает досрочный роспуск Бундестага только в двух случаях.

Если после выборов канцлер не будет достигнут абсолютного парламентского большинства, то есть если кандидат не наберет хотя бы одного голоса более половины всех депутатов, федеральный президент может распустить Бундестаг. Такого никогда еще не было в истории Германии.

Во втором случае канцлер просит Бундестаг вотум доверия. Это дает ему возможность проверить, по-прежнему ли необходима поддержка со стороны депутатов. в отставку от должности канцлера или продолжить работу как правительство меньшинства.

Организация новых выборов следует тем же принципам, что и обычные федеральные выборы. За его реализацию несут ответственность возвращающее Федеральное ведомство и Федеральное министерство внутренних дел. У избирателей два голоса: один за прямого кандидата и один за государственный список партии.

В истории Германии было три досрочных федеральных выбора. А именно в 1972, 1983 и 2005 годах.

Ранее "Телеграф" писал, что социал-демократическая партия Германии (СДПГ) официально внесла в предвыборную программу канцлера ФРГ Олафа Шольца запрет на передачу Украине дальнобойных ракет Taurus. Ранее сам Шольц неоднократно высказывался категорически против этого, в отличие от его основного оппонента, главы ХДС Фридриха Мерца.