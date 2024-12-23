Генсек НАТО заявил, что Зеленский несправедливо критикует Шольца

Зеленский критикует Шольца за разговоры с Путиным и запрет на поставки ракет Таурус

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте сообщил о неоднократных обращениях к президенту Украины остановить критику немецкого канцлера Олафа Шольца. По словам главы Альянса, критика Зеленского относительно позиции Шольца необоснованна.

Об этом Рютте рассказал в интервью немецкому информационному агентству dpa. Его отчасти опубликовал журнал Spiegel.

Рютте отметил значительный вклад Германии в поддержку Украины, отметив, что страна занимает второе место после Соединенных Штатов по объемам оказанной военной помощи.

"Я регулярно общался к Зеленскому по поводу прекращения критики Шольца, поскольку считаю такую позицию несправедливой", — отметил генеральный секретарь НАТО.

В то же время Рютте высказал собственную позицию по поставкам крылатых ракет Taurus, чего не разрешает Шольц. Экспремьер Нидерландов сказал, что на месте Шольца поставлял бы такие ракеты. Впрочем, решение о предоставлении конкретных видов оружия относится к компетенции каждой страны-союзницы в отдельности.

Напомним, что президент Украины неоднократно выражал недовольство действиями немецкого канцлера. В частности, критика касалась телефонных разговоров Шольца с российским президентом Владимиром Путиным и отказом предоставить Украине ракеты Taurus.

Немецкий канцлер объясняет свое решение по дальнобойному оружию попыткой избежать обострения конфликта. Возглавляемая Шольцом Социал-демократическая партия Германии планирует включить положение об отказе от поставки ракет Taurus Украине в свою предвыборную программу.

Ранее "Телеграф" писал, что Шольц вместе с Зеленским почтили павших воинов на Майдане. "Украина может на нас положиться", — говорил канцлер тогда.