Шольц потерял должность канцлера, но призвал поддерживать Украину

Шольц сам попросил парламент проголосовать за доверие к его кабинету

Немецкий парламент выразил вотум недоверия канцлеру Олафу Шольцу. За это решение проголосовали 394 депутата, против – 207, еще 116 воздержались от голосования.

Перед голосованием канцлер призвал парламентариев к дальнейшей поддержке Украины и отметил лидерство Германии в этом вопросе. Об этом сообщает Deutsche Welle.

В своем выступлении Шольц напомнил, что Германия оказывает больше всего помощи Украине среди европейских стран. Однако, несмотря на это, канцлер отметил, что его страна не будет поставлять дальнобойное оружие, которое может попадать по целям в России.

Интересно, что Шольц сам попросил парламент проголосовать за доверие к его кабинету. Он написал об этом официальное письмо 11 декабря. Политический кризис начался после того, как канцлер уволил министра финансов Кристиана Линднера, а правительственная коалиция СДПГ, "Союза 90/Зелени" и Свободной демократической партии развалилась в начале декабря.

По закону, президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер должен распустить парламент в течение 21 дня, если увидит, что новую коалицию создать невозможно.

Из-за правительственного кризиса в Германии состоятся досрочные выборы в Бундестаг. Они пройдут 23 февраля вместо ранее запланированного сентября 2025 года.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что Шольц сказал, что делать украинским беженцам в Германии. По его словам, сейчас многие украинцы слишком долго находятся на территории Германии и получают социальные выплаты.