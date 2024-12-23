Шольц и Дуда поссорились из-за российских активов: что разозлило немецкого канцлера

Дуда предложил превратить 260 млрд евро российских активов, заморозивших западные страны, в ресурс для восстановления Украины

Канцлер Германии Олаф Шольц и президент Польши Анджей Дуда изрядно поссорились во время саммита Европейского Союза. Причиной ссоры стала инициатива Польши конфисковать активы России и передать их в поддержку Украины – что вызвало ярость у Шольца.

Об этом сообщило издание Financial Times. Шольц апеллировал к Дуде, заявляя, что такая идея якобы представляет риски для финансовой стабильности в Европе.

Так, во время саммита Дуда предложил превратить 260 млрд евро заморозивших западные страны российских активов в ресурс для восстановления Украины. Польскую позицию поддерживают США, Великобритания и ряд стран ЕС. Традиционно против выступают Франция, Италия и Германия – они считают, что конфискация активов РФ якобы подорвет доверие к инвесторам и финансовым игрокам.

"Вы не понимаете, как это повлияет на стабильность наших финансовых рынков… Вы даже не используете евро", – возмутился Шольц во время спора с Дудой. Его слова вызвали сильное возмущение польского президента и серьезно ухудшили отношения между странами, утверждает газета.

В настоящее время российские активы служат обеспечением кредитов для Украины. Как сообщалось ранее, 50 млрд долларов должны быть выделены в качестве финансовой помощи от стран "Группы семи". Возвращать эти средства придется, если будет получен доступ ко всем российским активам или страна-агрессор выплатит репарации после войны. Но до этого Украина не должна ни одного процента по этим средствам.

23 октября Совет Европейского Союза окончательно одобрил выделение кредита для Украины в размере до 35 млрд евро. Деньги пойдут с налогов по сверхприбылям от замороженных активов России. Решение окончательно вступит в силу на следующий день после опубликования в Официальном журнале ЕС. Великобритания в рамках этой же программы предоставит Украине кредит в размере 2,26 млрд. фунтов стерлингов (около $2,93 млрд.). Эти средства пойдут на покупку необходимого военного оборудования.

24 октября президент США Джозеф Байден подтвердил предоставление Украине 20 миллиардов долларов в рамках кредита на 50 миллиардов. Кредит гарантирован замороженными активами России, будет погашаться за счет доходов от них и является напоминанием так называемому "президенту" Владимиру Путину, что он не победит.