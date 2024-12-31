Маск публічно принизив Шольца. Як канцлер реагує на нападки і до чого тут вибори

Маск видав черговий скандальний твіт

Канцлер Німеччини Олаф Шольц відреагував на неодноразові заяви та нападки американського мільярдера Ілона Маска у мережі Х. Він не тільки підтримав ультраправу і проросійську партію Альтернатива для Німеччини, а й публічно принизив канцлера.

Як зазначає видання The Guardian, посилаючись на заяву Олафа Шольца, він закликав німецьких виборців не дозволяти "власникам соціальних мереж" впливати на позачергові вибори до Бундестагу.

У своєму дописі у мережі Х Маск написав: "Канцлер Оаф Шітц (Олух Срольц — Ред.), або як його там його звуть, програє". У перекладі з англійської oaf – бовдур, дурень, тоді як Schitz, можна перекласти, як лайнольц або срольц.

Проте Шольц вже відреагував на це: "(Майбутнє Німеччини — ред.) не буде вирішуватися власниками каналів соціальних мереж".

У своєму новорічному звернені він наголосив, що доля німецького суспільства "залежатиме від переважної більшості розумних і порядних людей".

"Зрештою, напередодні Нового року заведено загадувати бажання. Я хочу побажати, щоб ми не дозволяли себе зіштовхувати лобами один з одним", — сказав канцлер.

До того ж він не оминув нещодавні сплески дезінформації в соціальних мережах після нападу на різдвяний ярмарок у Магдебурзі 20 грудня. Тоді п’ятеро людей загинули та понад 200 дістали поранення.

"Однак чималу кількість цих чуток і домислів було тим часом спростовано. Такі речі розділяють і послаблюють нас. Це не йде на користь нашій країні", — наголосив Шольц.

Зауважимо, що Ілон Маск підтримав ультраправу і проросійську партію Альтернатива для Німеччини. За його словами, тільки вона "може врятувати Німеччину".

Раніше "Телеграф" розповідав, що у Німеччині розпустили Бундестаг. Стало відомо, коли пройдуть вибори.