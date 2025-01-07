Трамп спрогнозировал, как при нем будут развиваться отношения США и Китая

Даже говоря о налаживании отношений с Китаем, политик не смог сдержаться от критики

Избранный президент США Дональд Трамп считает, что он сможет найти общий язык с лидером Китая Си Цзиньпином. Кроме того, он уже имел возможность пообщаться с китайским коллегой через представителей.

Об этом пишет Reuters. Трамп описал Си Цзиньпина, как влиятельного человека, которого уважают в КНР.

"Мы, вероятно, очень хорошо поладим, я предсказываю. Но, знаете, это должна быть улица с двусторонним движением", — сказал он и добавил, что "Китай обдирает экономику США".

Издание тем временем напоминает, что в новой администрации Вашингтона будет много людей, которые имеют жесткую позицию в отношении Пекину. Например, к таковым относится сенатор Марко Рубио, который номинирован на пост государственного секретаря.

Также Трамп грозил ввести 10% пошлины, если Пекин не предпримет больше мер для прекращения торговли наркотиком фентанилом, который уже вызвал глобальную "эпидемию" наркозависимости и большое количество смертей. Особенно это затронуло США.

В Вашингтоне неоднократно обвиняли Китай в производстве большей части прекурсоров для создания этого типа наркотиков и поставках их в страны Латинской Америки, откуда они просачиваются в США. Однако Пекин эти обвинения отрицает

Как сообщалось ранее, постоянный представитель США при ООН Роберт Вуд на заседании Совбеза ООН говорил, что Китай активно поддерживает Россию в ведении захватнической войны в Украине, а реальные действия Пекина категорически расходятся с его заявлениями.