Даже Трамп знает. Макрон мрачно высказался насчет окончания войны в Украине

Он также предупредил о вызовах перед Европой

Президент Франции Эммануэль Макрон считает, что украинские власти должны вести "реалистические дискуссии" по территориальным вопросам. В то же время, по его словам, подобные разговоры может вести только Украина.

Об этом французский президент заявил во время ежегодной встречи французских послов, пишет BFMTV. Макрон подчеркнул, что доверие к Западу будет подорвано, если он согласится на "компромисс" из-за "усталости" от войны в Украине.

"Соединенные Штаты Америки должны помочь нам изменить характер ситуации и убедить Россию сесть за стол переговоров, в то время как европейцы должны будут построить гарантии безопасности для Украины, что будет их первоочередной обязанностью", — заявил он.

Кроме того, президент Франции считает, что "скорого и лёгкого решения по Украине не будет". По его словам, новый президент США Дональд Трамп сам знает, что "Соединенные Штаты не имеют никаких шансов что-либо выиграть, если Украина проиграет".

Напомним, советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Украина не пойдет на переговоры с Россией о прекращении войны, пока агрессор не заплатит за все. По его словам, даже приход к власти в США Дональда Трампа не изменит эту позицию.