Зеленский достиг нужного эффекта в отношении соратников Трампа — Politico

Американское политическое издание проанализировало разговор президента Украины и подкастера

Известный американский подкастер Лекс Фридман провел трехчасовое интервью с президентом Украины Владимиром Зеленским. Подкасты Фридмана пользуются популярностью у сторонников избранного президента США Дональда Трампа.

Как сообщает политическое издание США Politico, разговор Фридмана и Зеленского был очень важен для президента Украины, ведь он сумел добиться нужного эффекта в отношении соратников Трампа.

Издание отмечает, что даже Илон Маск, который относится к Зеленскому с сарказмом, репостнул интервью без комментариев.

В ходе интервью Владимир Зеленский сказал, что Дональд Трамп — единственный, кто может заставить Владимира Путина остановить войну, начать переговоры и дать Украине сильные гарантии безопасности. Это, в свою очередь, предотвратит дальнейшую агрессию России, подчеркнул Зеленский.

В то же время если Трамп решит прекратить участие США в НАТО, или как минимум, ограничить его, это даст Путину возможность пойти с войной дальше. И тогда под российской угрозой окажутся те страны Центральной и Восточной Европы, которые раньше находились под советским контролем.

Ранее "Телеграф" сообщал о том, сколько раз президент Украины Владимир Зеленский ругался матом во время общения с Лексом Фридманом.