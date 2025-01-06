Зеленский достиг нужного эффекта в отношении соратников Трампа — Politico
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 2380
Американское политическое издание проанализировало разговор президента Украины и подкастера
Известный американский подкастер Лекс Фридман провел трехчасовое интервью с президентом Украины Владимиром Зеленским. Подкасты Фридмана пользуются популярностью у сторонников избранного президента США Дональда Трампа.
Как сообщает политическое издание США Politico, разговор Фридмана и Зеленского был очень важен для президента Украины, ведь он сумел добиться нужного эффекта в отношении соратников Трампа.
Издание отмечает, что даже Илон Маск, который относится к Зеленскому с сарказмом, репостнул интервью без комментариев.
В ходе интервью Владимир Зеленский сказал, что Дональд Трамп — единственный, кто может заставить Владимира Путина остановить войну, начать переговоры и дать Украине сильные гарантии безопасности. Это, в свою очередь, предотвратит дальнейшую агрессию России, подчеркнул Зеленский.
В то же время если Трамп решит прекратить участие США в НАТО, или как минимум, ограничить его, это даст Путину возможность пойти с войной дальше. И тогда под российской угрозой окажутся те страны Центральной и Восточной Европы, которые раньше находились под советским контролем.
Ранее "Телеграф" сообщал о том, сколько раз президент Украины Владимир Зеленский ругался матом во время общения с Лексом Фридманом.