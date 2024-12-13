Си Цзиньпин определился с ответом на приглашение на инаугурацию Трампа, — CBS

Приглашение Си на инаугурацию Трампа, переданное вне официальных дипломатических каналов, стало неожиданностью как для Пекина, так и для союзников США

Глава Китая Си Цзиньпин проигнорирует приглашение новоизбранного президента США Дональда Трампа на его инаугурацию. Мероприятие посетят посол Китая в Штатах и ​​его жена, как это бывает обычно.

Об этом сообщает CBS News со ссылкой на собственные источники. К послу на инаугурации Трампа могут присоединиться дополнительные официальные лица из Пекина.

"Должностные лица инаугурации назначили персонал, который будет заниматься дипломатическим протоколом на торжествах", — добавило издание.

Приглашение Си на инаугурацию Трампа, переданное вне официальных дипломатических каналов, стало неожиданностью как для Пекина, так и для союзников США. Китайскую сторону приглашение Трампа очень удивило.

Кроме того, удивлены решением пригласить Си, учитывая разные взгляды на Китай среди членов команды Трампа, были также и западные дипломаты. По словам чиновников, это может стать источником напряженности как внутри администрации новоизбранного президента, так и в геополитических отношениях.

Следует отметить, что по данным Государственного департамента США, с 1874 года ни один иностранный лидер не присутствовал на церемонии передачи власти новому американскому президенту. Традиционно подобные мероприятия посещают послы и дипломаты.

Как сообщал "Телеграф", Си Цзиньпин на встрече с заместителем председателя Совета безопасности России Дмитрием Медведевым заявил, что необходимо "продвигать скорейшую разрядку ситуации в Украине". Глава Китая добавил, что не следует подливать масло в огонь, поскольку это может спровоцировать эскалацию, чего нельзя допустить.