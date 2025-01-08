Похоронен вместе с братом-близнецом на территории имения: как выглядит могила короля рок-н-ролла Элвиса Пресли
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Артист стал настоящей легендой рок-н-ролла
Сегодня, 8 января, известному американскому певцу и актеру Элвису Пресли исполнилось бы 90 лет. Он стал одним из самых известных музыкантов прошлого века в стиле рок-н-ролл. Однако Пресли скончался в 42 года от сердечной недостаточности. В 2023 году об артисте сняли первый мультфильм.
"Телеграф" расскажет, что известно о легендарном певце и актере, а также где его похоронили.
Элвис Пресли — биография
Элвис Пресли появился на свет 8 января 1935 года в городе Тьюпело в штате Миссисипи. Семья жила достаточно скромно. Начал заниматься музыкой в детстве, получив первую гитару в 10 лет. Парень принимал участие в музыкальных конкурсах в надежде стать известным певцом. Также вместе с другими музыкантами исполнял песни в стиле кантри на улице.
Первым треком Пресли стал That’s All Right, выпущенный в 1954 году. Песня стала успешной, поэтому карьера исполнителя начала развиваться. К концу 1955 года Пресли создал 10 треков, а вскоре подписал контракт с компанией RCA Records. Так, у артиста начали появляться поклонники. Он отличался нестандартной подачей треков, мотивами рок-н-ролла и движениями бедрами.
Первый музыкальный альбом Элвиса был в лидерах в течение 10 недель. Он также сотрудничал с компанией Paramount Pictures. Впервые Пресли снялся в фильме "Люби меня нежно", который понравился зрителям. В 1958 году артист начал проходить военную службу в танковой дивизии в Германии. В этот период он создал треки Hard Headed Woman и A Big Hunk o’ Love, которые были безумно популярны.
Артиста приглашали на телевизионные концерты и радио. После прохождения службы он продолжил сниматься в кино. Имел роли в лентах "Солдатский блюз", "Девушки! Девушки! Девушки!", "Да здравствует Лас-Вегас", "Голубые Гавайи". Продюсер последней ленты предлагал Пресли подобные роли, которые он уже исполнял, и это имело отрицательный эффект. Интерес к артисту начал уменьшаться. Последними киноработами с участием певца стали "Чарро!" и "Изменение привычки" 1969 года.
Всемирно популярными треками Элвиса Пресли стали Burning Love, Hard Headed Woman, Mystery Train, Don’t Be Cruel. В течение творчества он получил 3 статуэтки престижной музыкальной премии "Грэмми". Пресли часто называют королем рок-н-ролла. Также его внесли в Книгу рекордов Гиннеса как певца, выпустившего самое большое количество успешных альбомов, — 97.
Элвис Пресли – могила
Охранник музыканта, Сонни Вэст, рассказывал, что в последние годы жизни Пресли злоупотреблял алкоголем. Он мог выпить 3 бутылки виски в день. Также музыкант стрелял по пустым комнатам и кричал, что его пытаются убить.
В последний день своей жизни музыкант ходил к стоматологу, а затем выпил успокоительное. Таблетка не подействовала, и он взял еще одну. Она оказалась роковой для исполнителя. На следующий день подруга музыканта, Джинджер Олден, увидела его без сознания в ванной. Девушка вызвала скорую, но было поздно. Актер скончался в 42 года.
Проститься с кумиром пришли более 80 тысяч человек. Пресли похоронили на кладбище Forest Hill в Мемфисе. Многие поклонники не могли поверить в смерть певца и считали его живым. А некоторые неизвестные пытались открыть гроб, чтобы убедиться в этом.
После этого случая прах певца перезахоронили на территории имения Graceland, у могилы матери, отца, умершего при рождении брата-близнеца и тети. Артисту установили надгробную плиту, на которой написано его имя, фамилию, годы жизни и смерти.
Также на надгробии можно увидеть надпись "Господь увидел, что ему нужен покой, и забрал к себе, чтобы быть с ним". Поклонники приносят к месту захоронения Пресли цветы, письма и мягкие игрушки, которые он очень любил. Ежегодно поклонники устраивают ночную службу в честь знаменитости. Они зажигают свечи и вспоминают певца.
В целом на территории Graceland расположен дом, где жил певец, его автомобили и музей самолетов. Кроме этого, можно увидеть несколько бассейнов, сады, фонтаны и аллею из венков, привезенных поклонниками из Бразилии, Великобритании, Японии. А на ограждении написано "Элвис, мы никогда не перестанем тебя любить".
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