Похоронили в долг, а на памятник скидывались коллеги: как выглядит могила Тихонова, сыгравшего Штирлица

На могиле установили дорогой памятник с библейскими мотивами

Вячеслав Тихонов — известный советский актер, который сыграл в нескольких десятках фильмов, однако большую славу ему принесла роль Штирлица в фильме "17 мгновений весны". Актер умер в 2009 году, но только через несколько лет ему установили необычный памятник с библейскими мотивами.

"Телеграф" расскажет, как выглядит памятник Вячеславу Тихонову, который известен как Штирлиц из фильма "17 мгновений весны".

Вячеслав Тихонов — как выглядит его могила

Вячеслав Тихонов — известный советский и российский актер, который прославился за роль разведчика Штирлица в многосерийном фильме "17 мгновений весны". При этом за свою карьеру он снялся в более, чем 60 советских картин, среди которых "Дожить до понедельника", "Белый Бим Чёрное ухо", "Майские звезды" и тд.

Однако к концу жизни Вячеслав Тихонов потерял свою популярность среди режиссеров — его не звали сниматься в кино, а в сериалах он сам не хотел участвовать. В старости он вел отшельнический образ жизни, однако находил время на то, чтобы нянчить внуков.

Известно, что Вячеслав Тихонов дважды был женат. Его первая жена, тоже актриса, Нонна Мордюкова родила ему сына Александра. Однако мужчина умер в 40 лет от передозировки, и его смерть сказалась на здоровье самого Вячеслава Тихонова. В 2008 году, когда умерла его первая жена Нонна, ее похоронили рядом с сыном. И Вячеслав Тихонов хотел, чтобы и его похоронили с ними, когда он умрет.

Однако, когда в 2009 году актер умер на 82 году жизни, его вторая жена Тамара Тихонова решила похоронить его на престижном Новодевичьем кладбище Москвы. Поговаривали, что денег на пышные похороны у семьи не было, так что им даже пришлось влезать в долги.

А памятник на могиле Вячеслава Тихонова установили лишь спустя 3,5 года после похорон. Примечательно, что изготовлением памятника Штирлицу занимался известный скульптор Алексей Благовестный в Италии. И обошелся этот постамент в около 5 миллионов рублей. Деньги на памятник частично выделило государство, а частично скидывались коллеги актера.

Как видно на фото, памятник представляет собой композицию из скульптуры Вячеслава Тихонова в образе его персонажа Штирлица. А за скульптурой размещено рельефное изображение библейского сюжета "Поклонение волхвов", заключеенное в прямоугольную бронзовую раму и установленное на прямоугольную подставку из серого гранита.

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