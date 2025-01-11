Германия готовится защищаться без войск НАТО: куда их могут перекинуть

Бундесвер усиливает защиту тыла

В Германии формируется специальная дивизия территориальной обороны на случай, если часть армии Берлина нужно будет перекинуть на восток. Речь идет о сдерживании агрессии в Польше, Литве или Эстонии.

Об этом сообщает DW. Отмечается, что в структуре бундесвера уже создают новую крупную группировку.

Ее главная задача – защита критических объектов в Германии. В частности, портов, железных дорог, логистических хабов, трубопроводов, дорог, мостов, транспортных развязок и цифровой инфраструктуры.

В мирное время дивизия территориальной обороны может быть привлечена для помощи в случае аварий, терактов или пандемии. А при военной угрозе будет защищать критические объекты в тылу.

"План создания дивизии территориальной обороны также основан на предположении, что три других дивизии Сухопутных войск могут перебросить на восточный фланг НАТО, например, в Польшу, Литву или Эстонию, для сдерживания или отражения военной агрессии. Тогда Германии потребуется надежная защита в тылу", — говорится в материале.

Заметим, что еще в апреле 2024 министр обороны Германии Борис Писториус представил новую структуру бундесвера. Она должна усилить обороноспособность страны. Кроме того, эта структура предусматривает реорганизацию и расширение территориальных резервов.

В настоящее время в них входят четыре полка территориальной обороны, где есть исключительно резервисты. Они подчиняются командованию в конкретном регионе Германии.

В то же время, согласно новым планам, бундесвер сформирует шесть полков терробороны общей численностью около 6000 человек в Баварии, Берлине, Гессене, Нижней Саксонии, Мекленбурге — Передней Померании и Северном Рейне — Вестфалии. В новой дивизии будут служить как резервисты, так и действующие военнослужащие.

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