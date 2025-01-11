Німеччина готується захищатись без військ НАТО: куди їх можуть перекинути

Бундесвер посилює захист тилу

У Німеччині формується спеціальна дивізія територіальної оборони на випадок, якщо частину армії Берліна треба буде перекинути на схід. Йдеться про стримування агресії у Польщі, Литві або Естонії.

Про це повідомляє DW. Зазначається, що у структурі бундесверу вже створюють нове велике угруповання.

Його головна задача — захист критичних об'єктів у Німеччині. Зокрема, портів, залізниць, логістичних хабів, трубопроводів, доріг, мостів, транспортних розв'язок та цифрової інфраструктури.

Як пише видання, у мирний час дивізія територіальної оборони може бути залучена для допомоги у разі аварій, терактів або пандемії. А за військової загрози буде боронити критичні об'єкти у тилу.

"План створення дивізії територіальної оборони також заснований на припущенні, що три інші дивізії Сухопутних військ можуть перекинути на східний фланг НАТО, наприклад, у Польщу, Литву або Естонію, для стримування або відображення військової агресії. Тоді Німеччині потрібний буде надійний захист у тилу", — йдеться у матеріалі.

Зауважимо, що ще у квітні 2024 року міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус представив нову структуру бундесверу. Вона повинна посилити обороноздатність країни. Окрім іншого, ця структура передбачає реорганізацію та розширення територіальних резервів.

Наразі до них входять чотири полки територіальної оборони, де є виключно резервісти. Вони підпорядковуються командуванню у конкретному регіоні Німеччини.

Водночас, згідно з новими планами, бундесвер сформує шість полків тероборони загальною чисельністю приблизно 6000 осіб у Баварії, Берліні, Гессені, Нижній Саксонії, Мекленбурзі — Передній Померанії та Північному Рейні — Вестфалії. У новій дивізії служитимуть як резервісти, так і чинні військовослужбовці.

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