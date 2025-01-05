Не только НАТО: Зеленский рассказал, что нужно для остановки войны (видео)
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Глава государства рассказал, как не допустить повторения вторжения
Сильная позиция Украины позволит прекратить огонь и завершить войну. При этом приглашение в НАТО может стать "быстрым шагом", чтобы обеспечить гарантии того, что российское вторжение не повторится.
Об этом рассказал президент Украины Владимир Зеленский в трехчасовом разговоре с американским подкастером Лексом Фридманом. Запись разговора обнародована на Youtube-канале Офиса президента.
"НАТО это часть гарантий, а вторая часть это пакет вооружения. Мы не будем ее использовать. Если режим прекращения огня будет работать, то никто не будет использовать оружие", — сказал он.
Он добавил, что Владимир Путин не смог бы оккупировать большую территорию, если бы у Украины было достаточно оружия.
"Если мы не будем иметь гарантии безопасности, то Путин придет опять", — сказал Зеленский.
Глава государства также добавил, что приглашение в НАТО может быть дано лишь всей Украине в ее международно признанных границах. Однако гарантии безопасности Альянса могут распространяться лишь на подконтрольные Киеву территории.
Также Зеленский добавил, что необходимы также энергетические санкции, чтобы лишить Путина доступа к денежной прибыли от нефти, которую он может использовать для финансирования войны.
Напомним, Зеленский также рассказал Фридману, чего просил у стран Запада перед началом российского вторжения в Украину.