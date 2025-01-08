"Не делайте поспешных выводов": Зеленский объяснил слова Трампа об Украине в НАТО

Глава государства отметил, что против Украины в НАТО выступают не только США

В Украине призывают не делать поспешных выводов о том, какой будет политика США после прихода ко власти Дональда Трампа. Это прозвучало после того, как избранный президент намекнул, что Украина не должна стать частью НАТО.

Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с главой МИД Финляндии Элиной Валтонен. Его слова приводит Укринформ.

"Помните, Украина говорила, что системы Patriot могут быть и есть только в странах НАТО? Либо мы с вами уже давно в НАТО, либо не нужно делать быстрых выводов. Так у нас было и с Patriot, и с ракетными системами, и с другим оружием натовского образца", — сказал он.

Зеленский считает одной из причин российского вторжения то, что Украина не является членом НАТО. При этом он добавил, что в Альянсе есть страны, которые выступают против членства нашей страны — США, Германия, Венгрия и Словакия.

"Если мы говорим открыто, надо обратить внимание и сказать честно — нас там не видели. Я думаю, что это одна из причин, почему у нас война. Потому что не боялись, что Украина будет с кем-либо. Путин понимал, что за Украину никто не вступится", — добавил он.

При этом глава государства подчеркивает, что сейчас некоторые страны Европы хотели бы возвращения украинцев домой, однако это невозможно, пока у Украины не появится гарантий безопасности.

"Мы хотим конкретных гарантий безопасности и просим об этом союз Америки и Европы. Я буду об этом говорить с президентом Соединенных Штатов Америки. Не делайте сразу те или иные выводы", — сказал Зеленский.

Как сообщалось ранее, в МИД сообщили, что Украина готова занять свободное место в ЕС и НАТО, если Венгрия решит вместо этого стать членом в СНГ или ОДКБ.