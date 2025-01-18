"Шольц - боягуз". Епічне фото канцлера Німеччини з Бербок завірусилось у мережі

Міністерка вже пояснила свою реакцію

Епічне фото, на якому розлючена міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок втекла від канцлера Олафа Шольца на засіданні уряду, завірусилось у мережі. Таку красномовну реакцію Бербок викликало блокування Шольцем пакета допомоги Україні на €3 млрд.

Як зазначила сама міністерка у подкасті Berlin Playbook Podcast на Politico, підхід Німеччини до надання допомоги Україні став вкрай обережним. А ці заяви Шольца підривають довіру союзників ЄС до Берліна.

"Чесно кажучи, це завдає мені болю, адже для деяких політиків питання про те, як швидко набрати кілька голосів на виборах до бундестагу, важливіше за відповідальність за забезпечення миру і свободи в Європі", — сказала Бербок.

Під час подкасту вона прямо не звинувачувала Шольца, але наголосила, що навіть під час передвиборчої кампанії деякі віддають пріоритет національній перспективі чи тому, як отримати більше голосів. А могли б, за її словами, взяти на себе "реальну відповідальність" за мир.

Також вона зазначила, що наразі Німеччина не розглядається як "рушійна сила політики миру" в Європі, і її це засмучує.

За словами Бербок, насправді вона не тікала від Шольца, а просто не побачила його рухів, бо в неї "немає очей на потилиці". Знімок тільки створює таке враження.

Водночас епічне фото та реакція Бербок викликала шквал емоцій в українців. Хтось був вражений рішучістю міністерки та її реакцією, хтось наголосив, що вона "має носити штати, а не спідницю", натякаючи на силу її характеру.

Нагадаємо, що це не перший випадок цікавої реакції жінки-політика, адже торік прем’єрка Італії Джорджа Мелоні характерно скривилась, побачивши колегу з Угорщини Віктора Орбана.

Раніше "Телеграф" розповідав, що міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус спростував інформацію щодо блокування Шольцем допомоги Україні.