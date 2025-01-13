Блокады нет: Писториус опроверг информацию СМИ о блокировании Шольцем помощи Украине

Писториус заявил, что нет никакой "блокады помощи"

Министр обороны Германии Борис Писториус прокомментировал сообщения немецких СМИ о том, что канцлер Олаф Шольц якобы блокирует предоставление помощи Украине на сумму в три миллиарда евро. По его словам, эта информация никак не соответствует действительности.

Об этом Писториус сказал в комментарии для издания Tagesspiegel, передает Deutsche Welle. Ранее немецкие СМИ писали, что Шольц блокирует три миллиарда евро военной помощи Украине, поскольку вроде бы не хочет еще больше испортить свой рейтинг.

В свою очередь, Писториус заявил, что нет никакой "блокады помощи". По его словам, сейчас идет внутреннее согласование пакета в правительстве. Писториус добавил, что пакет уже подготовлен, однако необходимо политическое решение для его предоставления.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что Писториус сказал, сколько IRIS-T Украина получит в 2025 году. Все поставки систем ранее анонсировались правительством Германии. Впрочем, Украина может не получить их вовремя. Так, издание Spiegel неофициально узнало, что внутри правительства Германии возник спор относительно дополнительного пакета оружия для Украины на сумму около 3 млрд евро. Пакет сформировали глава МИД Германии Анналена Бербок и Писториус на основе срочных запросов Украины.

Добавим, что Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) официально внесла в предвыборную программу канцлера ФРГ Олафа Шольца запрет на передачу Украине дальнобойных ракет Taurus. Ранее сам Шольц неоднократно высказывался категорически против этого, в отличие от его основного оппонента, главы ХДС Фридриха Мерца.