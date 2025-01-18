Есть два варианта: что будет делать Ким Чен Ын, если в КНДР узнают о потерях из-за помощи РФ

Информация в КНДР попадает с трудом, но все же страна не полностью изолирована

Северокорейские солдаты, которые участвуют в войне России против Украины, понесли значительные потери. На 13 января из около 12 тысяч солдат 300 были убиты, а 2700 ранены.

Об этом рассказал южнокорейский депутат Ли Сон Кын, передает Le Monde. Издание добавляет, что если об этой информации узнают в КНДР, то Ким Чен Ын попадет в "неловкое положение".

Считается, что россияне большинству северокорейцев выдали свои документы, в которых их попытались выдать за представителей национальных меньшинств. В частности за выходцев из Тывы.

Однако на видео, которые были обнародованы Киевом видно, что двое захваченных пленников говорят на корейском языке. Один из них также признал, что направлялся в Россию на обучение и не думал, что их будут использовать в реальном бою.

В КНДР семьи призывников обычно не знают, где находятся их близкие и редко получают от них сообщения. Поэтому они могут даже не догадываться, что их дети сейчас воюют.

Впрочем, иногда данные попадают на территорию КНДР из Китая, обычно ее привозят на USB-накопителях, которые легко спрятать.

"Погибшие в подразделениях, отправленных на украинский фронт, ставят Ким Чен Ына в щекотливую ситуацию. В тот или иной момент ему придется оправдать присутствие северокорейских войск на украинском фронте и объявить об их гибели", — пишет издание.

Поэтому у него есть два выбора — до последнего отказываться признавать их смерть, либо же признать их национальными героями и компенсировать ущерб родственникам. Впрочем, у Пхеньяна есть и другие способы заставить родственников молчать — шантаж, угрозы и даже путевка в трудовые лагеря.

Эксперты же сходятся на том, что северокорейские военные не понимают, что такое современная война и воюют по тактике Второй мировой войны, из-за чего несут огромные потери.

Как сообщалось ранее, в субботу, 11 января, стало известно, что украинским военнослужащим удалось впервые взять в плен солдат из КНДР. 14 января в сети показали первое видео допроса одного из них.